Youtuber com mais de 1 milhão de inscritos morre aos 19 anos

Landon Clifford, youtuber de 19 anos, morreu após sofrer uma lesão cerebral. A informação foi divulgada pela esposa do rapaz, Camryn, com quem ele tinha um canal chamado Cam&Fam, que conta com mais de 1,2 milhão de inscritos. O casal ficou conhecido na internet por produzir conteúdo sobre a vida com as filhas, Collette, de 2 anos, e Delilah, de três meses.

Nas redes sociais, Camryn lamentou a morte do marido. Ela conta que Clifford faleceu no último dia 13 e não deu detalhes sobre como ele sofreu a lesão que tirou sua vida: “O dia 13 de agosto foi o último de Landon como o melhor pai e marido que ele poderia ser. Após passar 6 dias em coma, ele morreu e doou vários órgãos para pessoas necessitadas em todo o país. Ele morreu salvando a vida de outras pessoas”.

“Ele era tão jovem e ainda tinha tanto para viver. Não é assim que as coisas deveriam ser. Era para Landon chegar ao próximo aniversário. Era para ele levar as meninas até o altar no casamento. Era para ele morrer idoso comigo. Palavras não podem descrever a dor que eu sinto. Tudo o que posso fazer é mostrar para as nossas filhas quão amoroso ele era. Landon nos olha do céu e vai nos iluminar quando olhamos entre as nuvens para ele”, finalizou a esposa do youtuber.