R$ 18 milhões gastos com cloroquina e outros remédios sem eficácia comprovada

O Brasil gastou 18 milhões de reais adquirindo ou produzindo remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19.

Não foi só Jair Bolsonaro.

Um levantamento de O Globo mostrou governadores e prefeitos também compraram hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina e azitromicina.

O levantamento do Globo mostra que oito estados tiveram despesas próprias com drogas sem eficácia comprovada. Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e Acre adquiriram hidroxicloroquina. Já Pará, Tocantins, Roraima, Maranhão e Acre compraram azitromicina, droga que chegou a ser indicada como complementar à cloroquina em tratamentos experimentais, também sem evidências científicas. Dezenove estados responderam aos questionamentos da reportagem.

O resultado está aí: mil mortes por dia e escassez de medicamentos para as UTIs.