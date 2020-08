Polícia Militar recupera quatro veículos, durante o final de semana na área do 1° BPM

Policiais Militares do 1° Batalhão da Polícia Militar do Acre (1°BPM/ PMAC) recuperaram quatro veículos durante o final de semana, em Rio Branco.

O primeiro veículo foi recuperado foi uma motocicleta, e a ação ocorreu no sábado (22) durante atendimento de ocorrência de roubo, no Bairro Cerâmica.

Ainda no sábado, os Militares foram acionados para averiguar um roubo, no conjunto Bom Sucesso, local em que os criminosos subtraíram uma motocicleta. Em ação rápida, os policiais, após buscas, encontraram o segundo veículo próximo ao local do roubo.

Na manhã de domingo (23), durante patrulhamento no Bairro João Paulo II, Rua Tabosa,

Policiais Militares da RP 105 conseguiram recuperar uma motocicleta Yrb 125, com restrição de roubo/furto, que estava abandonada.

Na segunda-feira ( 24), os Militares receberam informações de que um veículo com restrição de roubo/furto estava havia adentrado a área do 1° BPM, e após rondas, o veículos foi localizado pela guarnição na rua Marechal Deodoro.

Todo os veículos recuperados, durante o final de semana, foram encaminhados ao pátio do Detran e boletim de ocorrência entregues a delegacia especializada para providências.