Pedindo melhorias, moradores fecham BR-307 no Bairro Boca da Alemanha

Um grupo de moradores do bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul, fechou as duas faixas da BR-307, que dá acesso à cidade de Guajará, no interior do Amazonas. Os populares colocaram caixas d’água, madeira e palhas para sinalizar o bloqueio da rodovia. Eles reivindicam melhorias na comunidade.

Segundo os representantes locais, a situação, classificada como “descaso” pela população, é uma pauta de clamor há pelo menos dois anos por dois anos, e a situação não é mais aceita pela comunidade que, em ano de eleição, promete radicalizar. Eles reclamam que foram feitas promessas pelo ex-prefeito Ilderlei Cordeiro.

Entre os maiores problemas estão as irregularidades no abastecimento de água, a abertura e pavimentação de ruas, além da construção de um posto de saúde, reclamações essas feitas por diversas vezes na prefeitura. Segundo Marcondes da Silva Rocha, presidente da associação dos moradores, apesar de ter o terreno, a construção nunca foi executada.

“Nossa comunidade tem dois anos que conversa com a administração municipal, temos um terreno para construir o Posto de Saúde e nada foi feito. Eles prometeram o posto, asfalto, água e a gente quer que o poder público cumpra as promessas que eles fazem”, desabafou o líder comunitário.

Um porta-voz da atual gestão municipal esteve no local e explicou que as providências para dar início às melhorias naquele bairro já estão em andamento, assim como a documentação para a licitação do posto de saúde do bairro Boca da Alemanha.

“Já foi aprovado pelo sistema do Ministério da Saúde a questão do posto, que irá acontecer dia 10/09/2020. O que falta é o dinheiro em conta, que quando dermos a ordem de serviço irá entrar”, explicou ele, enfatizando ainda que a demora se deu porque a burocracia que é grande.