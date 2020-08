No AC, centenas de pessoas de bicicleta se aglomeram durante evento em comemoração ao Dia do Ciclista

Mais uma cena de aglomeração foi registrada em Rio Branco. Dessa vez, ciclistas se reuniram nas proximidades do Aeroporto Internacional de Rio Branco, durante um encontro que seria em comemoração ao Dia do Ciclista, festejado no último dia 19.

Fotos que viralizaram nas redes sociais mostram centenas de pessoas paradas durante o evento que distribuiu brindes para os participantes e tinha também um carro de som. Nas imagens, é possível ver que várias pessoas estão desprotegidas e não usam máscaras.

Um funcionário público que estava no local, viu a aglomeração, e preferiu não se identificar, disse que todas as segundas-feiras os encontros têm a saída marcada em frente a um hotel da capital acreana até o aeroporto.

O G1 entrou em contato com dois organizadores de eventos desta modalidade. Um deles informou que todas as segundas-feiras o grupo faz pedal para o aeroporto, há pelo menos cinco anos, e na segunda, quando chegou ao local do ponto de encontro, já tinha uma aglomeração. Ele ressaltou que sempre são feitas as orientações sanitárias exigidas e negou que tenha organizado o evento ao afirmar que o grupo possui apenas 20 integrantes. O G1 não conseguiu contato com o outro grupo que teria promovido o evento.

Outros registros

Ainda na fase de atenção, prevista peloPacto Acre Sem Covid, tem sido comum a realização de eventos que envolvem aglomerações, mesmo que ainda não seja permitido.

Na última semana, viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra uma aglomeração de pessoas dentro de um bar em Rio Branco. O local havia divulgado uma promoção de chopp compre quatro e leve cinco, além de promoção de petiscos e a live de uma cantora.

Devido ao desrespeito às medidas de segurança, no cenário encontrado em alguns pontos da capital acreana, durante o fim de semana, a Vigilância Sanitária notificou sete estabelecimentos que descumpriram as regras entre sexta (21), sábado (22) e domingo (23).

Os casos de desrespeito às medidas de isolamento social ocorrem quando o estado alcançou mais de 23 mil casos de Covid-19 e 604 óbitos por causa da doença, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

O Acre foi mantido na faixa de atenção, representada pela cor amarela, por não apresentar um cenário propício para um avanço no Pacto Acre Sem Covid. A coordenação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid destacou que o estado caminha para um regresso para fase de alerta, na cor laranja, e não para um avanço para fase de cuidado, que é a última da avaliação.