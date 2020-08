Não jogue sua máscara Face Shield fora: troque por outra em uma de nossas lojas e beneficie a natureza

Talvez você já tenha escutado falar sobre as máscaras Face Shield fabricadas pela Protection Face Shield no Acre – uma empresa que nasceu com a construção de um produto que te protege com qualidade, bom preço, um trabalho sofisticado e pensado com muito cuidado, a partir de estudos e dedicação de um grupo de trabalhadores.

O recurso contém acetato e EVA, é de fácil higienização, montagem e uso, além de proteger sua boca, nariz e olhos das gotículas salivares que transmitem o coronavírus.

Como todos sabem, o E.V.A. é um material muito utilizado por sua versatilidade, suas propriedades (impermeabilidade, flexibilidade, etc) e a facilidade que ele traz para os mais variados tipos de trabalho, tanto no campo do artesanato quanto na produção industrial.

Levando em consideração a preocupação com o meio ambiente e que, infelizmente o EVA e o acetação não são os melhores amigos da natureza, visto que tem um tempo de decomposição relativamente alto, a Protection encontrou uma forma inovadora e responsável para lidar com essa questão.

Recebendo de volta a Faceshield danificada, você tem ela como moeda de troca, evitando descartes de maneira equivocada e ganhando desconto na sua nova máscara.

Se para uns o produto acaba ali, no lixo, para a Protection não. A empresa aderiu um projeto riquíssimo, de criação sustentável, também conhecido como reutilização criativa. Processo de transformação de subprodutos, resíduos, produtos inúteis ou indesejados em novos materiais ou produtos de melhor qualidade ou com maior valor ambiental.

Com esse projeto Inovador, os resíduos serão transformados em uma obra de arte (escultural). A ideia é construir 24 esculturas, cada uma representando os estados brasileiros que foram acometidos pela covid-19, por uma artista plástica conhecida nacionalmente e internacionalmente pelas suas criações.

Não jogue os restos fora.

Se não adquiriu ainda a sua máscara, ligue no (68) 98425-8829, e se quer trocar a sua, faça o mesmo.