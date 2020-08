Jorge Jesus fala todos os dias do Flamengo com carinho, diz diretor do Benfica

Já vão se passar dois meses desde que Jorge Jesus disse adeus ao Flamengo e voltou para Portugal, mas a paixão rubro-negra tem sido mais forte do que a distância. E o treinador pensa todos os dias com carinho no clube da Gávea, onde conquistou mais títulos do que sofreu derrotas.

Quem revelou o carinho de Jesus pelo Flamengo foi o “chefe” dele, Rui Costa, diretor de futebol do Benfica. Em entrevista ao site “Goal”, o ex-jogador português elogiou o trabalho do técnico e confessou que ele somente deixou o Brasil pelo desejo de retornar para “casa”.

“Quando se está fora de Portugal, e eu já estive [na Itália], voltar à casa é algo aliciante. Não participei diretamente nas negociações para o seu regresso, mas o Jorge já explicou várias vezes que foi o projeto do Benfica que o convenceu a voltar”, disse Rui Costa.

“Posso salientar que ele fala diariamente do Brasil com um carinho tremendo, fala do Flamengo todos os dias também com um carinho tremendo, e isso é sempre bom. Ainda sobre o retorno dele foi pela convicção no projeto do Benfica e no nosso presidente”.

Na entrevista, Rui Costa respondeu sobre o interesse do Benfica em Bruno Henrique e Gerson, dois dos grandes destaques do Flamengo sob o comando de Jesus.

“Estamos atentos a todo tipo de mercado, procuramos fazer uma grande equipe, e é para isso que estamos trabalhando. Não vou evidentemente estar aqui a falar que o Benfica está interessado em A, B, C ou D. Nós olhamos para todo o tipo de mercado, e olhamos para os grandes jogadores. Não temos como hábito anunciar antecipadamente quem é que nós vamos querer ou deixar de querer. Portanto, vamos ver como isso vai correr até o fechamento da janela”, disse.

Vale lembrar que o interesse de Benfica nos dois nomes já causou revolta de Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, semanas atrás. Irado, ele disse que era só “pagar a multa”.

O valor para tirar Bruno Henrique é de 30 milhões de euros (R$ 198,7 milhões), enquanto as cifras para a saída de Gerson ficam na casa de 50 milhões de euros (R$ 331,1 milhões).