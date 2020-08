Fogo consome casa de madeira na Vila do Incra

Na madrugada da última segunda-feira,24, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre, foi acionado para combater um incêndio em residência na Vila do Incra em Porto Acre.

Por se tratar de uma estrutura mista de madeira e alvenaria o fogo se alastrou rapidamente.

Ao chegar no local, a equipe do 1° batalhão combateu e extinguiu o incêndio rapidamente, evitando que se propagasse para as edificações vizinhas.

No momento do incêndio, os moradores não se encontravam no imóvel, o acionamento foi realizado pelos vizinhos.

Até o momento não se sabe as causas do incêndio.