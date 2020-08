Bolsonaro pede valor maior do Renda Brasil à equipe econômica e gera impasse

Segundo o blog de Andréia Sadi, no G1, governo tem dado atenção especial à transição do auxílio emergencial para o novo programa

O presidente Jair Bolsonaro não aceitou o valor proposto pela equipe econômica, ontem (24), para o Renda Brasil, substituto do Bolsa Família. O chefe do Executivo pediu um valor maior para o benefício. A informação é do blog de Andréia Sadi, no G1.

Fontes do governo afirmaram que a ideia do ministro da Economia, Paulo Guedes, era pagar cerca de R$ 250 no benefício que vai substituir o auxílio emergencial de R$ 600. No entanto, o presidente quer um valor maior, o que gerou um impasse com a equipe econômica.

O governo tem dado atenção especial à transição do auxílio emergencial para o Renda Brasil depois que a popularidade do presidente cresceu no Nordeste com a concessão do benefício. No entanto, a conta não fecha com o projeto de redução de gastos públicos.