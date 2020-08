Governador em exercício, Nicolau Júnior, toma café da manhã com trabalhadores da limpeza urbana de Cruzeiro do Sul

O governador em exercício, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), participou na manhã desta terça-feira (25), juntamente com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues (PP), de um café da manhã com 155 funcionários do setor de limpeza da cidade, garis, margaridas, capinadores, roçadores e motoristas. Além do café da manhã, os trabalhadores receberam novos uniformes, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e cestas básicas.

Durante o encontro, Nicolau Júnior falou da satisfação de estar em contato com os servidores. “Vocês são figuras importantes da administração dessa cidade, é preciso que saibam disso, são homens e mulheres trabalhadores, pessoas de bem, estamos felizes e orgulhosos da atuação de vocês”, disse.

O governador em exercício destacou ainda a importância dos Agentes de Limpeza Pública para o município. “Esses trabalhadores desempenham um serviço público essencial para a conservação da cidade. Com a entrega dos novos uniformes, garantiremos maior segurança e humanização a esses profissionais, pois eles são colaboradores essenciais para que tenhamos uma cidade limpa, e sobretudo, saudável”, enfatizou.

Mircléia Magalhães

Agência Aleac