Record News chega a liderar canais de notícias; CNN amarga lanterna

A “guerra” entre os canais de notícias está cada vez mais acirrada. Os quatro principais representantes do segmento disputam décimos de audiência na TV por assinatura.

Nesta corrida, GloboNews e Record News largam na frente, enquanto a CNN Brasil chega a perder para a Band News e amarga a lanterna no ranking.

Na última quinta-feira (20), a Record News chegou a ocupar a liderança de público no horário nobre.

Durante o Hora News, que disputa audiência com o Jornal das Dez, apresentado por Heraldo Pereira na GloboNews, o canal de notícias da Record registrou 0,46 ponto, contra 0,42 da emissora do Grupo Globo.

No mesmo horário, a CNN Brasil ficou em terceiro lugar e a Band News, em último entre os jornalísticos.

Na faixa das 21h, a GloboNews tem melhor desempenho. Registrou quase o dobro de audiência da Record News (0,72 x 0,37) e viu de longe a “briga” entre CNN e Band News pelo público restante.

A filial da rede norte-americana decepcionou neste horário e marcou apenas 0,15 ponto, ante 0,17 do canal da Band. Ficou na quarta posição entre as quatro emissoras jornalísticas, um vexame para o caçula da competição, há apenas cinco meses no ar.