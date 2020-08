Por que Michelle Bolsonaro recebeu R$ 89 mil do ex-assessor Fabrício Queiroz?

“Vontade de encher sua boca de porrada, seu safado.” Foi a resposta que o presidente Jair Bolsonaro deu a um repórter do diário O Globo que lhe perguntou ontem a respeito dos depósitos feitos pelo ex-chefe de gabinete do filho Zero Um, Fabrício Queiroz, na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

“Presidente, por que a sua esposa recebeu R$ 89 mil do Fabricio Queiroz?”, lhe perguntou o jornalista.

Bolsonaro fez que não iria responder à imprensa, o repórter insistiu. “Por que foi acima dos R$ 40.000 que o senhor tinha dito?” Outro, da TV Globo, emendou — “E os depósitos seguidos na conta da empresa do Flávio, presidente? O senhor tinha conhecimento?” Queiroz depositou R$ 72 mil na conta de Michelle e sua mulher, Márcia, repassou outros R$ 17 mil.

Os números foram levantados pelo Ministério Público do Rio, que investiga o esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. Ao ameaçar o jornalista, Bolsonaro estava a caminho da Catedral de Brasília.