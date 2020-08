Polícia Militar prende suspeito de realizar roubos e recupera moto

A Polícia Militar, através do 6°BPM, na noite do último domingo (23), após receber denúncias no 190 de uma dupla que estaria realizando roubos na cidade em uma moto, iniciou uma busca pelos criminosos.

Após ronda, policiais encontraram os suspeitos na rua Espírito Santo, próximo ao Mercantil Araújo, vindo a acompanhá-los até o conjunto Cumarú, local em que os criminosos perderam o controle da moto e caíram, momento em que a guarnição conseguiu captura-los.

Com os indivíduos foi encontrado um simulacro perfeito de um arma de fogo e recuperada uma moto modelo Bros que havia sido subtraída aproximadamente há 30 minutos.

Após a prisão eles foram encaminhados até a delegacia para os demais procedimentos do flagrante e a restituição da moto a sua dona legítima.