Pai de Felipe e Cristiano Araújo apresenta novo programa sertanejo da TV

A partir do próximo dia 30, a música sertaneja ganhará mais um espaço na televisão. O programa Modão do Brasil será exibido pela Gazeta, a partir das 13h, e deve bagunçar a disputa por audiência aos domingos.

No horário, os artistas mais ouvidos do Brasil concorrerão no Ibope contra Márcio Garcia, titular do Tamanho Família na Globo, e Celso Portiolli, apresentador do Domingo Legal no SBT, além dos filmes da Record e da programação esportiva da Band.

As primeiras chamadas de Modão do Brasil já foram divulgadas na internet, com convidados como João Neto & Frederico, Humberto & Ronaldo, Day & Lara, Luiza & Maurílio e Felipe Araújo, que se sentiu em casa durante o programa.

A reportagem explica: um dos apresentadores de Modão do Brasil é João Reis, pai de Felipe e Cristiano Araújo, vítima de um acidente automobilístico em junho de 2015, no auge da carreira. João Reis dividirá o comando da atração com Alysom Brasil.

“Uma super novidade está vindo aí! Agora você vai ter mais um bom motivo para ficar em casa nas tardes de domingo, está chegando para todo o Brasil o programa Modão do Brasil na TV Gazeta, com muita moda bonita e muitas novidades”, publicou João Reis ao anunciar a estreia do programa. “Contamos com a sua audiência para que possamos fazer o melhor programa sertanejo de Brasil”, concluiu.

Felipe Araújo chegou a publicar stories de sua participação no programa, gravado antes da pandemia de coronavírus, e mostrou sua prima, que trabalha na equipe como maquiadora.

Modão do Brasil substituirá uma das edições do programa de vendas Gazeta Shopping e marca o retorno do sertanejo à programação da emissora, que já exibiu os programas Família Sertaneja, nos anos 90, e Festa Sertaneja, que durou apenas o segundo semestre de 2017.