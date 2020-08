Jovem condenada por tráfico de drogas é presa pela Polícia Civil

Investigadores do Núcleo de Capturas da Polícia Civil prenderam na manha desta segunda-feira, 24, a jovem Helen Tainara Oliveira de Souza. Ela teve a prisão preventiva decretada em decorrência de uma condenação por tráfico de drogas.

Tainara, como é mais conhecida, foi sentenciada a 4 anos 1 mês e 17 dias de prisão. Em 2018, a acusada foi presa no Aeroporto de Rio Branco com dois quilos de substância entorpecente. A droga teria como destina final o estado do Pará.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido na casa da jovem, localizada na Rua Bom Jesus