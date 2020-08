Homem leva 3 facadas ao chegar em casa e é socorrido por vizinhos na Baixada da Sobral

Denilson Amorim de Araújo, 26 anos, foi ferido com três facadas, na noite deste domingo (23), na frente da própria residência, na Rua do Terminal, no Bairro Aeroporto Velho, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O rapaz contou que estava chegando em casa, quando foi abordado por um homem desconhecido, que se aproximou e, sem falar nada, desferiu três golpes de faca contra a vítima. Duas facadas atingiram em cima do peito e um golpe cortou os lábios de Denilson.

Depois de ser atacado, o rapaz entrou no terreno, que dá acesso alguns apartamentos, onde caiu no chão e pediu ajuda a vizinhos, que o socorreram o homem e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após receber os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).