Governo do Acre cancela desfiles de 7 de Setembro por conta da pandemia de Covid-19

Para evitar aglomerações em meio à pandemia da Covid-19, o tradicional desfile de Sete de Setembro, que este ano celebraria o 198º Aniversário da Proclamação da Independência do Brasil, foi cancelado pelo Ministério da Defesa. A portaria nº 2.621, assinada pelo ministro Fernando Azevedo está publicada no Diário Oficial da União do dia 7 de agosto de 2020.

O texto destaca o momento atual do Brasil e do mundo, de enfrentamento à Covid-19, não sendo recomendável pelas autoridades sanitárias a realização de eventos que possam gerar aglomeração de público e um aumento do risco de contaminação. O Brasil registra 3,5 milhões de casos confirmados de Covid-19 e quase 114 mil mortes.

Segundo a portaria, as diretrizes foram definidas com a coordenação da Presidência da República, determinando “aos comandantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira que orientem suas respectivas forças para se abster de participar de quaisquer eventos comemorativos alusivos ao evento, como desfiles, paradas, demonstrações ou outros que possam causar concentração de pessoas.”