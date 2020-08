Flordelis já havia tentado matar marido por envenenamento e com matador, diz MP

A Polícia Civil e o MP-RJ (Ministério Público do Rio) afirmaram na manhã de hoje que a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) planejava matar o marido havia mais de um ano. O pastor Anderson do Carmo foi assassinado em junho de 2019. Hoje, cinco filhos e uma neta dela foram presos por suspeita de participação no crime, e Flordelis foi denunciada sob acusação de ser a mandante do assassinato.

Para o MP e para a Polícia Civil, não há dúvidas de que Flordelis é quem mandou matar o marido.

Além de arquitetar, ela [Flordelis] financiou a compra da arma, convenceu a pessoa a praticar o crime, arregimentou, avisou sobre a chegada da vítima ao local e ocultou provas. Não resta a menor dúvida de que ela foi a grande cabeça desse crime.

Allan Duarte, delegado

Seis tentativas de envenenamento

Segundo a Polícia e o MP, a deputada praticou pelo menos seis tentativas de envenenamento no ano que precedeu a morte do pastor, a primeira delas em maio de 2018. Doses de arsênico chegaram a ser colocadas na comida do pastor, que precisou buscar atendimento de emergência em unidades de saúde com sintomas como diarreia, sudorese e vômitos.

“Pelo menos outras duas tentativas foram arquitetadas para vitimar o pastor e só não ocorreram por circunstância alheias à vontade dessas pessoas. Uma foi quando ele foi efetuar a compra de um veículo na Barra da Tijuca acompanhado de outros filhos. Ela, juntamente com outras pessoas, arquitetou, planejou e deliberadamente falou para que o executor o matasse simulando latrocínio, se cercando para que demais pessoas não fossem atingidas”, disse o delegado.

A segunda situação ocorreu quando um homem chegou a ser pago para matar o pastor. Segundo o delegado, o crime não foi cometido na ocasião porque ocorreu uma troca de veículos, o que criou uma confusão no executor, além de outra pessoa estar junto ao pastor no momento em que o assassinato aconteceria.

“Ela, ao assumir o cargo de deputada, nos parece que se sentiu mais empoderada para levar a cabo esse crime. Vimos tentativas de contratar pistoleiros, matador profissional, chegou a ser pago alguém, mas não foi levado a cabo e por fim o grupo familiar convenceu a executar o pastor quando ele chegava em casa”, disse o promotor Sérgio Luiz Lopes Pereira, do Grupo de Atuação Especializada e Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Deputada não foi presa

Flordelis responderá por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica e organização criminosa. Ao todo, dez pessoas foram presas, mas a deputada, por prerrogativa de função —foro privilegiado—, só pode ser detida com autorização da Justiça. O chefe do Departamento Geral de Homicídios, delegado Antônio Ricardo, disse que medidas cautelares foram solicitadas.

“Foi deferido pelo juízo com base no pedido da DH e do MP que ela [Flordelis] tenha restrição de contatos, que não possa se locomover fora do território da cidade onde ela reside e em Brasília, onde ela exerce atividades laborais. Além disso foi deferido também o recolhimento do passaporte dela para que não se ausente das fronteiras nacionais e para que não mude de residência”, disse Ricardo.

Desde o início das investigações, a parlamentar nega participação no assassinato de Anderson. Hoje, a defesa dela se disse “surpresa” com a operação.

“Organização criminosa intrafamiliar”

Segundo o MP, as investigações levaram à conclusão que Flordelis e familiares integravam um grupo criminoso.

Além do crime apurado, outros crimes foram descobertos. Ao final das investigações, chegou-se à conclusão que não se tratava de uma simples família, mas de uma organização criminosa intrafamiliar que tinha o objetivo bem específico de ceifar a vida dessa pessoa para alcançar maior propulsão financeira e política.

Sérgio Luiz Lopes Pereira, promotor o Gaeco.

O motivo do crime, segundo a denúncia, seria o fato de a vítima manter rigoroso controle das finanças familiares e administrar os conflitos de forma rígida, não permitindo tratamento privilegiado das pessoas mais próximas a Flordelis em detrimento a outros membros da família.

“Ao longo da investigações a gente observa que a vítima geria a carreira política, religiosa e artística da deputada, todo lucro que essa família auferia, seja em shows, cultos, era ele que fazia a gestão e que solucionava conflitos intrafamiliares. Essa gestão financeira e essa forma rígida de solucionar os conflitos geraram revolta na primeira geração da família, essa geração que foi presa hoje, e acabou culminando na morte dele. Arquitetaram esse plano tendo em vista essa indignação com a gestão financeira”, explicou o delegado Allan Duarte.

Os 11 denunciados

Além da deputada, dez pessoas foram denunciadas pelo MP. Os sete presos hoje são:

▪️Adriano dos Santos Rodrigues (filho).

▪️André Luiz de Oliveira (filho).

▪️Carlos Ubiraci Francisco da Silva (filho).

▪️Marzy Teixeira da Silva (filho).

▪️Simone dos Santos Rodrigues (filha).

▪️Rayanne dos Santos Oliveira (neta).

▪️Andrea Santos

Outros dois filhos —Flávio dos Santos e Lucas Cézar dos Santos— e o ex-PM Marcos Siqueira Costa já estavam presos. A mulher do ex-PM, Andrea, foi presa hoje.

Os mandados foram cumpridos em Niterói (RJ), na casa onde mora a parlamentar; em Brasília, onde ela possui apartamento funcional; e também em São Gonçalo. As decisões foram expedidas pela 3ª Vara Criminal de Niterói.

Ao todo, o crime contou com a participação de 20% da família, segundo a polícia.

“Nós temos 11 pessoas respondendo criminalmente. Levando em conta que a família são 55 [pessoas], temos aí 20% da família envolvida nesse crime”, afirmou o delegado Antônio Ricardo.