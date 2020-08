Bandidos fazem arrastão em ônibus e motorista diz que B.O “só serve para prestação de contas”

Quatro criminosos realizaram um arrastão em um ônibus que faz a linha 104-Liberdade, na noite desta segunda-feira (24). O crime aconteceu na BR-364, na entrada do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

O motorista contou que os bandidos o obrigaram a parar o coletivo que estava com cerca de 20 passageiros. Um dos criminosos colocou a arma na cabeça do condutor, ameaçou o profissional e recolheu cerca de R$ 42 em espécie e um relógio.

Os outros três bandidos foram até os passageiros e recolheram celulares, carteira, dinheiro, bolsas e outros pertences. Após fazerem o “limpa”, os criminosos desceram e correram em direção à Cidade do Povo.

O motorista conduziu o veículo até a Delegacia de Flagrante (Defla), onde registrou um boletim de ocorrência por ameaça e roubo. Os passageiros não quiseram registrar boletim de ocorrência, pois “não adiantaria de nada”.

O motorista do coletivo ainda afirmou que “o registro do B.O só serve para prestação de contas na empresa”.