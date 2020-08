As imagens da desilusão do PSG: Neymar desabou em lágrimas

Paris Saint-Germain não conseguiu, neste domingo, erguer a primeira Liga dos Campeões da sua história.

Era o jogo de uma vida para o Paris Saint-Germain, afinal neste domingo podia ter erguido a primeira Liga dos Campeões da sua história.

Todavia, o sonho não se tornou realidade e o PSG saiu da capital portuguesa com uma derrota no bolso.

Um golo de Coman decidiu um encontro que reencaminhou para as vitrinas do Bayern a sexta ‘orelhuda’ para os bávaros.

Do outro lado ficou a imagem de um desconsolado Neymar que no final da partida desabou em lágrimas no banco de suplentes.