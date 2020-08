Após muita reclamação, Cameli troca comando da UPA Cidade do Povo

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo vai passar por novas mudanças no corpo diretivo, segundo publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira, dia 24. As trocas de funções ocorrem nas gerências Geral e Administrativa da unidade de saúde.

Calixto Ferreira dos Santos deixa o comanda da área administrativa e assume a gerencia geral da UPA. No lugar dele, assume Paulo Cesar de Melo Leite. Jocilene da Silva Maia, que comandava a unidade, foi exonerada e renomeada com salário de R$ 5 mil na Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

As mudanças na área de saúde ocorrem há pelo menos um mês, e tem atingido diversos setores da gestão Alysson Bestene. As mudanças visam melhorar os serviços ofertados à população das regionais atingidas pelas unidades de saúde, e devem continuar pelas próximas semanas.

Na Cidade do Povo, por exemplo, as reclamações são intensas, e vão desde a demora para o atendimento até a falta de profissionais necessários em determinados horários, como denunciaram por diversas vezes os líderes comunitários do bairro Cidade do Povo.