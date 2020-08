Acusado de dar fuga a Ícaro foi preso nesta madrugada depois de fugir da PM; Diego Hosken dirigia embriagado e tentou atropelar policiais

O homem apontado pelas investigações em torno da morte de Jonhliane Paiva, como sendo o dono da festa em que Ícaro e Hatsue estava e também por ter dado fuga ao casal momentos após o atropelamento, Diego Henrique Gurgel Hosken, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (24).

Segundo informações da PM, Diego Hosken dirigia uma caminhonete modelo FORD RANGER nas proximidades do AraSuper e quando percebeu a viatura policial empreendeu fuga.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os policiais militares fizeram o acompanhamento do veículo e por diversas vezes deram ordem de parada, mas Diego ignorou, continuou fugindo em alta velocidade e até na contramão de algumas vias.

Ainda segundo os policiais, Diego Henrique Gurgel Hosken, colocou em risco a vida de pedestres e de um motociclista, que para não ser atingido pela caminhonete caiu com a moto no chão, nas proximidades da ponte do São Francisco.

Ainda em fuga, já no bairro Placas, Diego Hosken teria parado o veículo, mas quando os militares desceram da viatura para fazer a abordagem, realizou uma manobra de marcha ré tentando atropelar os policiais. Neste momento, um PM realizou um disparo de arma de fogo na direção do pneu do veículo, o que não impediu o motorista embriagado de continuar fugindo.

Algumas ruas depois, no mesmo bairro, Diego teria entrado em uma rua sem saída, momento em que a PM conseguiu abordar o veículo e prender o condutor e o passageiro, ambos resistiram a prisão.

Diego Hosken foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de dirigir embriagado. O delegado Odilon arbitrou fiança no de R$ 1.500,00. Diego pagou o valor e foi liberado.

Diego Henrique Gurgel Hosken será indiciado, no caso da morte de Jonhliane Paiva, pelo crime de favorecimento pessoal, por ter dado fuga a Ícaro e a namorada Hatsue depois do atropelamento, além de responder pelo descumprimento do decreto, já que organizou a festa que Ícaro estava no dia do ocorrido.