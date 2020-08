Petecão abençoa candidatura de Zequinha Lima e Henrique Afonso

Após o anúncio da pré-candidatura de Zequinha Lima (Progressistas) e Henrique Afonso (PSD), realizado na manhã deste domingo (23), o Senador Sérgio Petecão entrou em contato com o Deputado Estadual Nicolau Júnior, que teve carta branca para articular esse processo de escolha, e se posicionando favorável a indicação.

O PSD abriu mão da cabeça da chapa majoritária de Henrique, para entrar como pré-candidato a vice-prefeito na chapa liderada por Zequinha.

O Presidente do Progressistas, Deputado Nicolau Júnior mantém contato com Ilderlei Cordeiro, que encontra-se em Brasília, informando sobre as tratativas em Cruzeiro do Sul.

Ilderlei deverá conversar com as lideranças dos partidos, o Deputado Federal Alan Rick do DEM, a Deputada Federal Vanda Milane do Solidariedade, além do PDT e PROS que estarão juntos no mesmo palanque.

Nos próximos dias Cordeiro retorna a Cruzeiro do Sul, onde estará ajudando a liderar a campanha. Caso consiga a liminar, poderá voltar como candidato. O governador Gladson Cameli já se posicionou positivamente em favor da chapa formada por Zequinha e Henrique, caso Cordeiro não consiga a liminar.

De acordo com Nicolau Júnior, todas as tratativas estão sendo informadas para o governador Gladson Cameli e para Ilderlei Cordeiro.

“Cheguei com aval do governador Gladson e do Ilderlei, e estou deixando-os informados de todas as tratativas que estamos realizando aqui em Cruzeiro do Sul”, enfatizou.