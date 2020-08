Patrick de Paula marca e Palmeiras vence clássico contra Santos

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1, no estádio do Morumbi neste sábado, em jogo válido para 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro clássico vencido pelo Alviverde em 2020. Os gols foram de Luiz Adriano e Patrick de Paula para o time da capital e de Ramires contra para o Santos.

Luxemburgo começou o jogo com Lucas Lima com responsabilidade dele ajudar na armação do jogo. A primeira chance do Verdão aconteceu após um belo passe do meia para Rony, que tocou para Luiz Adriano. Ele deixou para Bruno Henrique chutar e Jão Paulo fez uma bela defesa.

O goleiro santista parou mais uma vez Bruno Henrique. Aos 22 minutos, Marcos Rocha passou para Lucas Lima, que tocou de calcanhar para o volante bater forte de longe. A bola raspa em João Paulo e vai pra fora.

A resposta do Santos veio com Marinho. Ele ganhou bola do Rony, invadiu a área e bateu na saída de Weverton. A bola foi pra fora, mas passou pertinho da trave.

VAR em campo

Bruno Henrique cobrou falta de perigosa e bola bateu na barreira e no rebote Bruno chutou forte para fora. Mas o árbitro de vídeo entrou em ação, já que a bola bateu no braço de Alison.

Vinícius Araújo marcou pênalti, que Luiz Adriano cobrou e colocou o Palmeiras na frente.

O Santos poderia ter empatado depois de boa cobrança de falta de Carlos Sánchez, mas a bola foi para fora.

Mudanças nos dois times

Cuca volta para o segundo tempo com Lucas Braga no lugar de Kaio Jorge, e Diego Pituca saiu para dar lugar ao Jobson. Luxemburgo trocou Bruno Henrique por Ramires.

Logo aos 2 minutos, Sanchez cobrou falta, Jobson desviou, a bola bateu em Ramires e entrou sem chances para Weverton. O árbitro deu gol contra do palmeirense.

Também de bola parada o Verdão por pouco não empatou. Patrick de Paula cobrou falta de longe, mas ficou no travessão. Gabriel Menino até empatou no rebote, mas ele estava impedido e não valeu.

Aos 17 minutos, Lucas Lima lançou para Luiz Adriano cruzar na área e Willian, que entrou no lugar de Rony, deu um peixinho e cabeceou para fora.

Depois de uma saída errada de Jobson, Lucas Lima roubou e armou jogada para o Palmeiras. Na lateral, Willian encontrou Patrick de Paula sozinha na entrada da área. O menino acertou um belo chute de primeira e colocou o Palmeiras à frente de novo.

Weverton impediu o gol do Santos após cobrança de escanteio, Mdson sozinho cabeceou e o goleiro espalmou.

Próximos jogos

Na próxima rodada o Palmeiras viaja para Salvador e enfrenta o Bahia, no sábado, às 19h.

Já o Santos recebe o Flamengo, na Vila Belmiro, no domingo, às 16h.