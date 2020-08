Paciente faz relato emocionante após ser curado da Covid-19

Internado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), unidade referência para tratamento da Covid-19, André Hoios, publicou um vídeo nas suas redes sociais, neste sábado, 22, contando o seu testemunho, após ser curado da doença.

No vídeo, André relata que passou doze dias internados na Unidade Hospitalar e que em um certo momento foi informado que seria transferido para UTI e seria submetido aos procedimentos para a intubação.

“Deus providenciou tudo, desde o início, fiquei doze dias internado. As minhas taxas todas alteradas, glicose dando 340, cheguei a tomar insulina várias vezes e não melhorava. Chegou ao ponto que eu cheguei a ir para UTI. Ali, eu percebia que era grave a situação que estava. Ali, eu só sabia que era somente eu e Deus”, afirmou.

“Eu pedi para um técnico de enfermagem coloca um cilindro de oxigênio dentro de um banheiro e foi o que ele fez. Eu só queria tomar um último banho e comecei a pedir a Deus para mudar a minha situação. Naquela madrugada, Deus começou a transformar tudo, quando eu amanheci o médico fez um testes e tirou o oxigênio e eu comecei a respirar normalmente. Minha saturação ficou normal e a médica fez a gasometria e as taxas estavam lá em cima e eu entrei numa madrugada e pela manhã já estava sentado em uma poltrona com a minha respiração normal. Os médicos me encaminharam pro leito”, afirmou.

“Sai dia 16 de agosto da UTI e no dia seguinte era o dia do aniversário da minha mãe, pedir pra assistente social fazer uma ligação pra minha mãe só que ela tinha sumido”,pontuou.

“Quando tive alta e cheguei em casa foi informado que o meu filho tinha pegado covid-19, mas que ficou tudo bem, porém a minha mãe tinha pegado e infelizmente não resistiu. Deus usou de outra forma, uma prima minha, para poder orar pela minha mãe. Um dia antes a minha mãe tinha entregado a vida pra jesus e ela dormiu e não acordou. Minha mãe foi em paz e ela tá com Cristo. Ela morreu sem dor”, afirmou.

André pediu para à população acreana que tome todos os cuidados necessários ao reforçar que a Covid-19 não é uma gripezinha. Ele aproveitou para agradecer todos os profissionais da unidade hospitalar, do pessoal da limpeza ao médico.

“Senhor, Te agradeço por este milagre, pois sem a Tua ajuda jamais teria alcançado! Agradeço a todos que oraram por mim”, encerrou.

Assista o relato!