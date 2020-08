Mulher vai buscar a filha e é alvo de tiros do ex-marido em Sete Lagoas

Um homem de 42 anos foi preso neste domingo em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após sacar a arma e disparar contra a ex-esposa e seu atual marido na porta de um bar. O fato aconteceu quando a mulher ia buscar a filha com o ex-esposo.

A mulher e o atual marido chegaram ao bar, localizado na Avenida Inah Louzada Moratta, no Bairro Verde Vale, e a confusão teve início. Segundo a Polícia Militar (PM), a filha se recusava a voltar para a guarda da mãe.

A mulher teria começado a tirar satisfação com o ex-marido, quando ele sacou uma arma e apontou contra a ex-esposa e contra seu esposo. De acordo com o PM, o homem atirou para cima e depois deu mais dois disparos direcionados, mas nenhum deles chegou a atingir alguém.

A PM foi acionada e chegou ao local. No bar, o ex-marido estava junto de outros dois homens e ainda com a filha. A arma, uma pistola, foi encontrada com um desses homens, de 18 anos. Ele e o ex-esposo foram presos e encaminhados para a Delegacia de Plantão de Sete Lagoas.