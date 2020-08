Motociclista morre após colidir com ônibus em Rio Branco

Um motociclista identificado como Rossemir Silva de Souza, de 31 anos, morreu após colidir de frente com um ônibus, na noite deste domingo (23), no Ramal do Polo Benfica, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, a vítima trafegava em uma motocicleta modelo Titan de cor preta, quando perdeu o controle e bateu em um ônibus do transporte coletivo da capital, que trafegava no sentido contrário. Com a força do impacto, a frente do veículo maior ficou totalmente amassada e a motocicleta completamente destruída.

Na colisão, Rossemir bateu a cabeça no para-brisa do ônibus e em seguida caiu violentamente contra o solo. Ele não resistiu e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e só atestou óbito a Rossemir.

A Polícia Militar do Batalhão de trânsito esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. O corpo de Rossemir foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). Após os procedimentos, a motocicleta foi removida por um guincho ao Pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).