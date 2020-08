Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 47 milhões

As dezenas sorteadas foram:

A Mega-Sena acumulou pela sétima vez neste sábado (22).

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso nº 2.292.

O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 16 – 18 – 33 – 42 – 57.

Com isso, o prêmio do próximo concurso (2.293), na quarta-feira (26), pode chegar a R$ 47 milhões.

A Quina teve 94 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 36.313,40.

A quadra teve 5.865 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 831,43.

