Jovens ‘furam’ a quarentena e lotam Gameleira no dia em que o Acre atinge 600 mortes por Covid-19

Vários jovens lotaram a Gameleira, em Rio Branco, durante a noite deste domingo (23). Vídeos mostram as diversas pessoas que parecem estar ignorando o fato de o Acre ter atingido as 600 mortes pela Covid-19, enquanto bebem e escutam funk.

quarentena aqui em rb acabou foi cedo pic.twitter.com/40fAyM51xM — deusa afrodite (@manuela_camilaa) August 23, 2020

Infelizmente, a aglomeração, que neste fim de semana não ocorreu somente na Gameleira, mas também em casas noturnas na capital, pode resultar em um número maior de registros da doença, o que faria o Acre regredir do nível de risco amarelo para laranja na próxima classificação do Comitê do Pacto Acre Sem Covid, ou até mesmo entrar em lockdown.

O Acre tem 600 mortes pela Covid-19. Uma das vítimas da doença, neste domingo, era um jovem de 18 anos. São 23.719 casos confirmados. Os números continuam subindo. Se puder, fique em casa.