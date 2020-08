Jovem de 18 anos e mulher de 40 morrem vítimas de Covid-19 no Acre

O Acre chegou a 600 mortes pela Covid-19 neste domingo (23). Dois óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. As vítimas são:

W. S. A., de 18 anos. Morador de Tarauacá, deu entrada no dia 13 de agosto, no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito neste domingo, 23.

T. P. S., de 40 anos. Moradora de Mâncio Lima, deu entrada no dia 28 de julho, no Hospital Regional do Juruá e veio a falecer neste sábado, 22.

Sobre os casos de Covid-19 no estado, acesse:

BOLETIM_COVID-19_ACRE_23_08_2020 ATUAL