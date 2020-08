Em jogo morno, Vasco e Grêmio empatam em São Januário

Um jogo de pouca emoção terminou com o resultado mais esperado para esses casos: Vasco e Grêmio empataram em 0 a 0, em São Januário, neste domingo. Com o resultado, o Cruz-Maltino deixa oficialmente a liderança do Campeonato Brasileiro – pela vitória do Internacional, no sábado. O time de Ramon Menezes pega o Goiás, pela Copa do Brasil, na quarta-feira. No mesmo dia, o Tricolor Gaúcho fará o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Caxias.

Embora as aspirações de Grêmio e Ceará no campeonato sejam diferentes, o primeiro tempo do Cruz-Maltino contra os dois adversários, separados por três dias, foi basicamente o mesmo. Desta vez em casa, o time de Ramon não conseguiu fazer muito mais do que tentar evitar as investidas do adversário.

Saída pela direita

Praticamente todas as chances do time de Renato Gaúcho foram pela direita do ataque: Alisson chutou e Fernando Miguel defendeu, aos cinco minutos. Aos 22, Orejuela também tentou, mas a finalização saiu sem direção. Aos 38 minutos, Isaque deu o passe e Alisson chutou forte. O goleiro vascaíno desviou e a bola ainda foi na trave.

Chances vascaínas, mas sem pressão

O Vasco demorou, mas começou a gerar jogadas perigosas esporadicamente. Aos 15 minutos da segunda etapa, após escanteio, a bola sobrou para Ricardo Graça, que não conseguiu dar a direção do gol para a conclusão. Passaram-se 20 minutos quando Vinícius obrigou Paulo Victor a fazer boa defesa, em chute cruzado.