Comando Vermelho vira preocupação do governo Bolsonaro – entenda

Relatório de inteligência do governo diz que o Comando Vermelho abriga no Rio “mercenários da África e Europa Oriental” com experiência militar para treinar e armar a facção criminosa.

A organização é a maior facção do tráfico da capital fluminense. A inteligência do governo estima que a organização já possua um exército de 30.000 faccionados com braços no Acre e no Amazonas.

O arsenal do CV estaria em 5.000 fuzis. “Enquanto o STF conduz a política de segurança pública no Rio, o crime vai aumentando o efetivo e se especializando. Com seus braços no Norte, ele controla a cadeia da droga no Brasil. É uma Farc em criação, que pode sair do controle do Estado”, diz uma fonte do governo.