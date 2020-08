Casal se recupera da Covid-19 e recebe alta do Into no mesmo dia, em Rio Branco

Internados por doze dias no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into) escolhido como unidade de referência da Covid-19, o casal Shirliane de Lima Oliveira e Marcio Gleison Gomes Vieira, receberam alta juntos, neste sábado, 22, em Rio Branco.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o casal, deixa, emocionados, a unidade de saúde, em Rio Branco. Curados, eles receberam todo o carinho da equipe de profissionais do Into.

A recuperação de Shirliane foi a mais especial porque ela é uma das integrantes do Into, ela trabalha como enfermeira e tinha sido internada junto com o marido no dia 10 de Agosto.

Ao ac24horas, o filho de Shirliane de Lima Oliveira, Francisco Oliveira, relatou a emoção de ver os dois curados e aproveitou para agradecer a dedicação dos profissionais de saúde.

“Obrigado por todo apoio e carinho dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Não conheço nenhum, mas sei de todo esforço e trabalho duro da equipe. Muito obrigado, gratidão eterna”, afirmou.