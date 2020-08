Bandidos atiram contra homem de 50 anos durante assalto em Rio Branco

O senhor José Augusto Pereira da Páscoa, 50 anos, foi ferido com um tiro na coxa, na tarde deste domingo (23), durante um assalto no Ramal do Pica Pau, no Bairro Amapá, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima trafegava em uma bicicleta pelo ramal, quando duas pessoas saíram de uma área de mata, e anunciaram o assalto. Porém, José não parou a bicicleta e acabou sendo atingido por um tiro na coxa direita.

Após ser alvejado, o homem caiu da bicicleta e, em seguida, os criminosos pegaram a carteira de José e fugiram. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou José ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Segundo os paramédicos, o paciente fraturou o fêmur.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos assaltantes, mas ninguém não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).