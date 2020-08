Bandido é preso após dar ‘coronhada’ em vítima durante assalto em Rio Branco

O jovem Rodrigo, de 20 anos, foi preso na noite deste sábado (22) após tentar realizar um assalto nas proximidades do Instituto São José, na Rua Floriano Peixoto, no Bairro Dom Giocondo, na região Central de Rio Branco.

Um homem que foi a vítima do assalto contou que estava em um carro e parou próximo ao colégio para conversar com um amigo na região conhecida como “Papoco”. Após alguns minutos, dois homens saíram de outro veículo, se aproximaram da vítima e anunciaram o assalto.

Um dos bandidos estava com uma arma de brinquedo e pediu o celular e a chave do carro, e ainda agrediu o homem com uma “coronhada” no nariz. Depois de ser agredida, a vítima correu e pediu ajuda a um policial à paisana, que prendeu um dos acusados, enquanto o comparsa conseguiu fugir.

Uma guarnição da Polícia Militar estava passando pelo local no momento do ocorrido e deu apoio ao agente de segurança. O assaltante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a realização dos procedimentos cabíveis.