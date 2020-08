Auxílio emergencial vai até dezembro com novo valor; saiba mais

Com o novo coronavírus ainda em circulação, o Governo brasileiro ainda tenta amenizar a situação econômica de quem ainda se mantém resguardado em casa.

Por isso, junto com o Ministro da Economia e sofrendo forte pressão do senado e da câmara, o presidente Jair Messias Bolsonaro decidiu prorrogar mais uma vez o auxílio emergencial.

Atualmente o valor pago é de R$600,00 a R$1200,00, sendo o maior valor para casos em que as mães são as chefes de família.

Nessa última sexta-feira (21), Bolsonaro esteve no Rio Grande do Norte e quando perguntado sobre o auxílio informou que sim, será prorrogado.

“O Auxílio Emergencial foi bem-vindo, mas ele custa R$ 50 bi de reais, e infelizmente não pode ser definitivo, mas vamos continuar com ele, mesmo com valores diferentes, até que a economia possa pegar em nosso país”

Bolsonaro ainda disse que o valor será repassado aos brasileiros até o final do ano, ou seja dezembro.

Mas que ainda não sabe o valor. Mas pelo que se sabe, a oposição quer manter os 600 reais, no entanto, o Ministro Paulo Guedes afirmou recentemente que manter esse valor é insustentável para a economia brasileira.

O que se espera em dados mais realistas é que o valor fique entre R$200,00 e R$300,00.

Todos os brasileiros que estão recebendo as parcelas do auxílio ( ou seja, que foram aprovados) irão se beneficiar da nova prorrogação, porém, o que mudará é o valor.