Retorno das atividades em academias, as máscaras Face Shield deixa você mais protegido

CUIDADOS COM SUA VOLTA

Para quem ficou muito tempo parado, é preciso ter alguns cuidados para não causar lesões nessa volta. Comece sem exageros na intensidade dos treinos. Durante os primeiros dias, treine com menos intensidade do que vocês costumava até que seu corpo volte ao “normal”. Os músculos têm memória então logo você poderá voltar ao ritmo que gosta de treinar. Mas evite o risco de lesão logo nos primeiros dias.

Manter uma frequência também é muito importante. Se possível, já deixe seus horários e dias de treino agendados na academia para garantir sua ida. E não exagere nos treinos! Principalmente nesta volta das academias seu corpo precisa de um período de descanso para evitar lesões.

Boa alimentação e sono regulado também são fatores muito importantes para garantir que seu corpo volta à forma e se recupere bem.

