A Caixa Econômica Federal abrirá cinco agências neste sábado (22 ) no Estado do Acre para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e saque emergencial do FGTS.

Além de unidades em Rio Branco a Caixa abre também sua agência localizada no Centro de Cruzeiro do Sul, das 8h á 12h

Não é preciso madrugar nas filas. Os beneficiários vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando ao meio-dia, o atendimento continua até que todo mundo seja atendido.