População perde o medo da Covid-19 e lota praça da revolução para tomar tacacá

Em menos de 24 horas, o clima no Acre mudou rapidamente. Antes, a temperatura que vinha marcando em torno dos 35°C diariamente caiu mais de 20°C em questão de minutos nessa quinta-feira, 20, com a chegada da frente fria que chegou as regiões do país como fenômeno histórico.

No Acre, a temperatura mais baixa registrada com a chegada da massa de ar fria aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 21, nos municípios de Brasileia e Xapuri, que chegaram a 11°C, por volta de 1h30.

Na noite desta sexta-feira, 21, acreanos formaram uma extensa fila pela 2º noite consecutiva para degustar aquele delicioso tacacá. De jaqueta ou moletom, muitos acreanos esperam até mais de 30 minutos por sua cuia de tacacá, que é muito apreciado na região Norte do Brasil

A capital acreana estava há 26 dias sem chuvas. De acordo com a previsão da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, além do frio, devem ocorrer chuvas pontuais e a temperatura mínima registrou 13°C nesta sexta-feira (21).