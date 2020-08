Pesquisadores acreditam ter encontrado a cura para a ressaca

Num estudo publicado esta semana no jornal Alcohol and Alcoholism, pesquisadores da University of Helsinki e da University of Eastern Finland descobriram que o aminoácido L-cisteína é capaz de aliviar condições associadas ao consumo de álcool, como náuseas, dor de cabeça, estresse e ansiedade.

Na pesquisa, que contou com a participação de 19 homens e de um grupo de controle que tomou placebo, os pesquisadores examinaram os efeitos de doses de 1200 mg e 600 mg de L-cisteína.

Aos voluntários foram solicitados a consumir álcool por um período de três horas e, em seguida, tomar um placebo ou o comprimido de L-cisteína.

De acordo com os resultados do estudo,a L-cisteína reduziu ou eliminou os sintomas de ressaca. O estresse e a ansiedade parecem ter sido controlados com a dose menor, enquanto que os resultados para a náusea e dor de cabeça foram aparentes com a dose de 1200 mg.

A L-cisteína é um aminoácido importante para a produção de proteínas e outras funções metabólicas. Foi usada anteriormente para ajudar a tratar a artrite e o endurecimento das artérias.

O estudo recebeu financiamento da Catapult Cat Oy, que vende comprimidos de L-cisteína.