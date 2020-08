No AC, ex-prefeito tem direitos políticos suspensos por desviar dinheiro da saúde para pagar show de festival

Ex-prefeito do município de Feijó, no interior do Acre, Raimundo Pinheiro teria usado dinheiro da saúde para pagar artista para cantar no Festival do Açaí.

O ex-prefeito da cidade de Feijó, interior do Acre, Raimundo Ferreira Pinheiro foi condenado por improbidade administrativa ao desviar recursos destinados à saúde do município para contratar um show artístico para o Festival do Açaí.

Pinheiro teve também os direitos políticos suspensos por quatro anos, deve pagar o valor de R$ 20 mil e não pode ser contratado ou receber benefícios do Poder Público por três anos. A decisão é do Juízo da Vara Cível de Feijó.

O G1 tentou contato com o ex-gestor, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria. A reportagem também não conseguiu falar com as advogadas de Pinheiro.

O valor desviado pelo ex-prefeito não foi divulgado.

Em 2016, Pinheiro já tinha sido condenado por improbidade administrativa por não devolver R$ 12 mil à União. O valor seria usado para reformar e ampliar uma unidade de saúde do município.

Além disso, Pinheiro teve que devolver multa civil equivalente a duas vezes seu último subsídio enquanto prefeito de Feijó e os direitos políticos também suspensos.

Ao G1, na época, o ex-prefeito negou as acusações e disse que ia correr da decisão.