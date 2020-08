Namorada de Ícaro Teixeira usa as redes sociais e diz: “acho incrível como não falta gente pra julgar, para criticar, para detonar”

Pouco menos que 15 dias do sepultamento da colaboradora da rede de supermercados, Jhonliane Paiva de Souza, 30 anos, morta após ser atropelada pela BMW dirigida pelo fisioterapeuta Ícaro Teixeira Pinto, 33 anos, enquanto ele participava de um ‘racha’ na Avenida Antônio da Rocha Viana, a namorada dele, Hatsue Said Caruta Tanaka, de 28 anos, divulgou um vídeo nas redes sociais como se nada estivesse ocorrido.

Mesmo sem levar em consideração o ato horrendo cometido pelo namorado, com depoimento dela à Polícia confirmando que no momento da colisão Hatsue discutia com Ícaro e os dois estavam sob efeito de bebida alcoólica, Hatsue Said aparece no vídeo divulgado hoje (21) dizendo que “acho incrível como não falta gente pra julgar, para criticar, para detonar, pra ver a pessoa lá na lama. Não falta, gente! A fila está imensa!”, comenta com certo ar de desdém.

Diferente do namorado Ícaro Teixeira e Alan Lima, o motorista do fusca importado, Hatsue apenas prestou depoimento e segue em liberdade. O depoimento dela foi crucial para mandar Ícaro para a cadeia.

Veja o que ela disse à Polícia Civil em depoimento

Hatsue contou à polícia, em depoimento, que Ícaro até estava dirigindo em velocidade admissível para a Avenida Antonio da Rocha Viana, mas ao esquentar a briga do casal, ele começou a acelerar muito, momentos antes do acidente acontecer. Ícaro e a namorada fugiram do local do acidente, e esconderam o carro a cerca de 2 quilômetros após o local do acidente.

“Que ainda quando estavam na festa, por motivo de ciúmes, a declarante e Ícaro passaram a discutir de forma moderada, que a discussão foi percebida por alguns amigos; que saíram do local “brigados” (sic); que ao entrarem no veículo BMW, voltaram a discutir de forma mais áspera”, contou Hatsue à polícia, ao ser interrogada.

A Polícia Civil recebeu imagens de câmeras de segurança que mostram Ícaro e a namorada, minutos após o acidente, andando em uma das ruas do bairro Isaura Parente, exatamente a rua em que o veículo foi abandonado. Lá também, outro veículo deu apoio à fuga do casal, também de cor branca, contudo, diferente do veículo que estava participando do suposto “racha”.

Questionada sobre o veículo branco que passou ao lado da BMW em alta velocidade, dirigido por Alan Lima, Hatsue nega que o rapaz tenha participado da festa em que passou a noite com o namorado Ícaro, e conta que até o momento do acidente, não se recordava de ter visto Alan na festa ou mesmo que os veículos tenham saído juntos do local.

“Que não viu qualquer veículo modelo New Beetle, na cor branca, saindo do local no mesmo intervalo de tempo em que a declarante e ícaro dali saíram no veículo BMW”, contou a namorada do motorista da BMW, Ícaro Teixeira. A jovem, contudo, conta que estava em estado de embriaguez, e que, por isso, não se recorda bem das horas em que esteve na festa noturna.