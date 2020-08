Mãe de Cauan é internada no mesmo hospital que cantor e o pai

Shirlei Máximo já tinha sido diagnosticada com covid e está com 10% do pulmão comprometido; sertanejo apresentou ‘importante melhora clínica’

A mãe de Cauan Máximo, Shirlei Máximo, foi internada no Hospital Anis Rassi, em Goiânia, mesmo local onde o cantor e o pai, João Luiz Máximo, estão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Shirlei já tinha sido diagnosticada com covid-19 e, segundo boletim médico divulgado neste sábado (22), realizou exames de acompanhamento que mostraram 10% do pulmão comprometido pelo vírus. Além disso, ela teve uma complicação chamada TEP (Tromboembolismo Pulmonar).

“O sangue coagula no interior de alguns vasos sanguíneos e pode ser deslocar dentro dos mesmos”, explicou o boletim médico.

A mãe de Cauan está em um quarto hospitalar, sendo medicada e fazendo sessões de fisioterapia. Ela está estável e respirando sem necessidade de oxigênio.

Cauan e o pai continuam internados na UTI. Segundo boletim médico, o sertanejo apresentou “importante melhora clínica” e João Máximo “evoluiu bem”.

Ainda de acordo com a equipe médica, os dois estão com oxigenioterapia contínua, usando “máscara VNI para auxiliar na respiração”.

Leia o boletim médico na íntegra

– Cauan Máximo continua internado na UTI, em estado grave, estável hemodinamicamente, com importante melhora clínica e também dos exames de sangue.

Mantém-se em oxigenioterapia contínua (24h/dia), usando máscara de VNI e CAF para auxiliar na respiração.

Deve fazer nova tomografia amanhã.

– O pai do Cauan (João Luiz Máximo) também evoluiu bem, continua na UTI, mantém-se dependendo de oxigenioterapia contínua (24h/dia), usando máscara de VNI. Os exames dele não apresentaram alterações significavas de ontem pra hoje.

– A mãe de Cauan (Shirlei Máximo), que já estava confirmada com Covid, fez exames de acompanhamento da doença e a angiotomografia mostrou 10% de comprometimento pulmonar pelo vírus e apresentou ainda uma complicação chamada TEP (Tromboembolismo Pulmonar), na qual o sangue coagula no interior de alguns vasos sanguíneos e pode ser deslocar dentro dos mesmos. No caso de Shirlei, graças a Deus, o TEP foi pequeno e levou a poucas repercussões. Ela também teve que ser internada, mas em apartamento fazendo uso de vários medicamentos e fisioterapia. Ela está estável e respirando sem necessidade de oxigênio.

Agradecemos a todos os fãs, amigos e à imprensa pelo carinho com o Cauan neste momento tão difícil, pra ele e para todos.

Solicitamos que continuem as orações e as mensagens positivas para o Cauan e agora para os pais dele, o que será muito importante para a recuperação deles.

Estamos muito confiantes na cura da família.

Att, Família Cleber & Cauan