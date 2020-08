Frio em Rio Branco foi maior que em estação de esqui da Argentina

A forte massa de ar frio de origem polar que chegou ao Brasil provocou uma intensa friagem no Acre. Quanto ao período do dia, a madrugada de 21 de agosto foi a mais gelada de 2020 em Rio Branco.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 12,8°C de temperatura mínima. O recorde anterior era de 15,0°C em 24 de maio.

Neste sábado, 22 de agosto, o ar frio de origem polar ainda estará muito forte sobre o Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As capitais Rio Branco, Cuiabá e Campo Grande pode bater o recorde de frio para 2020 novamente.

Frio intenso que atingiu o Brasil também chegou ao Acre. Segundo o MetSul, no aeroporto de Rio Branco, capital do estado, a temperatura marcava 12ºC na tarde desta sexta-feira (21).

No mesmo horário, o aeroporto de Bariloche, na Argentina, contava 14°C. A marca registrada em Rio Branco foi mais baixa, inclusive, que nos aeroportos de Porto Alegre (14°C); de Montevidéu, no Uruguai (15°C); de Buenos Aires, na Argentina (17°C); e de Santiago do Chile, no Chile (23°C).