Nesta sexta-feira (21), o total de mortes por Covid-19 no mundo superou as 800 mil, segundo o acompanhamento do site Worldometers —800.093 óbitos, no momento em que este post é escrito.

O número de casos confirmados da doença no planeta ultrapassou os 23 milhões.

O Brasil contribui para essa triste estatística com 112.304 mortes —números de ontem do Ministério da Saúde, que serão atualizados ainda hoje— e mais de 3,5 milhões de casos.