Com 113 mil mortes, Bolsonaro promove evento ‘Brasil vencendo a Covid-19’

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai participar nesta segunda-feira (24) de um evento no Palácio do Planalto, intitulado de “Encontro Brasil vencendo a Covid-19”. A cerimônia tem início às 11h, com transmissão ao vivo pela TV Brasil. O Planalto não deu mais informações sobre a evento.

O Brasil já ultrapassa 113 mil mortes em decorrência do coronavírus, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. O número de pessoas que já foram infectadas no país é de 3.5387.398, atrás apenas dos Estados Unidos, com 5,6 milhões de casos.

O presidente, que por diversas vezes desincentivou medidas apontadas pela OMS como eficazes para desacelerar a transmissão da Covid-19, contraiu a doença, assim como sua esposa, Michelle Bolsonaro, além de oito ministros do seu governo. Todos apresentaram quadros leves da doença e já se recuperaram.