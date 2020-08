Carro deixado em lava jato capota após acidente no interior do Acre

Um veículo modelo Chevrolet/Celta, placas NAE 6489, de propriedade de um representante comercial de Brasiléia, perdeu o controle na Rua 12 de Outubro, sentido centro da cidade, após ter sido limpado em um posto de lavagem de carro localizado a poucos metros do capotamento.

Segundo foi apurado até o momento, o veículo teria sido deixado para ser lavado pelo proprietário e posteriormente iria buscar. As autoridades estão apurando a informação de que um menor não habilitado teria pego para fazer algum tipo de serviço e perdeu o controle ao sair da ladeira.

Após o capotamento, o condutor conseguiu sair ileso e fugiu deixando o veículo para trás. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para o local e tenta localizar o motorista para apurar os fatos.

O proprietário do veículo teria sido avisado do acidente com seu veículo e foi até o local que é uma área residencial e por pouco não atingiu nenhuma casa ou pedestre. De primeira vista, os danos no carro são muitos, podendo ou não, ser de perca total.

Atualização:

O motorista do veículo se apresentou às autoridades policiais e do trânsito após chegarem no local. O mesmo seria maior de idade e tem habilitação e ainda está prestando esclarecimento do motivo que o levou a perder o controle e capotar o veículo.

Segundo foi apurado até o momento, o condutor (ainda não identificado), estava levando o carro para ser aspirado em outro posto de lavagem. O proprietário já se encontra no quartel da PM.

Mais informações a qualquer momento.