Advogadas de Minas são presas em Goiás acusadas de tráfico de drogas

As advogadas Cláudia Marcia Lacerda Cardoso e Fernanda Aparecida Vianini Paula, ambas de São João del-Rei, foram presas nesta quinta-feira (20), em Goiânia (GO), suspeitas de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar (PM-GO), elas estavam em um hotel e foram encontradas após dois comparsas – Leandro Machado da Silva e Álvaro Fuzzati Tho – terem sido presos. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) fez uma busca e apreensão na residência dos suspeitos, em São Jão del-Rei e em Matosinhos, e encontrou drogas e aparelhos eletrônicos.

Os homens foram abordados em um veículo no Setor Residencial Eldorado, em Gôania – GO. Um deles fugiu e, com o outro, os policiais encontraram um tablete de maconha. Ele revelou que mais drogas estavam escondidas em uma residência próxima. No local, a PM encontrou o suspeito que havia fugido, 47 tabletes de maconha, uma de cocaína e R$ 2 mil em espécie.

Os suspeitos informaram aos policiais que vieram de um sítio em Minas Gerais e, no momento, estavam hospedados em um hotel, com duas advogadas. No estabelecimento citado pelos homens, a PM encontrou R$ 8 mil em um dos quartos em que estava uma das mulheres. Com apoio das câmeras de vídeo do hotel e do condomínio, os policiais verificaram que as duas advogadas chegaram ao hotel com os dois homens transportando drogas.

© Divulgação / Polícia Civil

Em um sítio entre os municípios de São João del-Rei e Tiradentes, na região do Campo das Vertentes, a Polícia Civil encontrou drogas neste sábado (22). Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão após o sítio ter sido apontado como locação de uma das duas advogadas presas em Goiânia – GO. No lugar, foram encontrados 14 tabletes de maconha, um tablete de cocaína pura, uma balança e vários documentos.

Em Matosinhos, na casa de Cláudia Cardoso, a polícia também encontrou dois papelotes de cocaína, dois tabletes de maconha, dois pen drives, um notebook e um HD externo. Todo o material foi encaminhado à delegacia para as demais providências. De acordo com a PCMG, um motorista de São João del-Rei, que passava temporadas no sítio com a advogada, está sendo investigado como integrante da quadrilha.