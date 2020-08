Veículo de grande porte bate em poste durante manobra no Acre

Um caminhão de cargas, bateu em um poste na manhã desta sexta-feira (21). O acidente aconteceu na avenida Idelfonso Cordeiro Cruzeiro do Sul. Vitor Hugo, o motorista do veículo que não é natural do Acre não conhecia as vias da cidade, e disse ter tido dificuldade na manobra, falou ainda que tentou fazer o possível, mas infelizmente a colisão aconteceu.

“A gente que circula por todo país tem algumas dificuldades, mas essa rotatória é muito estreita, abrimos o máximo, mas o peito da carreta bateu no poste”, explicou o motorista. Além do poste, foram danificadas os canteiros feitos com peneus, que foram colocados para organizar a rotatória, a calçada também irá necessitar de reparos.

O condutor da carreta fez um apelo às autoridades competentes, pois não sabe-se se havia no local sinalização indicando restrição a veículos longos, ” A gente que vêm de fora evita criar transtorno, e pedimos a colaboração da cidade, infelizmente aconteceu”, disse ele lamentando o ocorrido.