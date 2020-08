Suspeitos de decapitar e queimar corpos de adolescentes no Acre são detidos

Um homem de 22 anos foi preso e um rapaz de 16 anos foi apreendido, na tarde desta quinta-feira (20), suspeitos de participação na morte de dois adolescentes no município de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, as vítimas têm 16 anos são haviam sido sequestrados e foram encontrados mortos próximos ao Igarapé Diabinho, ambos nus e com os corpos queimados. Um deles estava sem a cabeça e o outro estava sem uma das orelhas.

Os suspeitos de participarem da execução foram presos pela polícia, mas negaram participação os crimes bárbaros. Os pais das vítimas reconheceram tanto o jovem de 22 anos, quanto o adolescente, como as pessoas que sequestram as vítimas.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Feijó.